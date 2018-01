Vinul roșu

Vinul roșu conține patru până la nouă procente din doza zilnică recomandată de fier, 9,4% din cea de potasiu și 5% din cea de magneziu. În plus, are un conținut ridicat de antioxidanți.

Cocktail-ul Manhattan

Bourbon și Vermouth sunt bine pentru sănătatea ta. vermutul conține de obicei aproximativ 45 de calorii per porție.

Berea

Berea este o băutură cu conținut scăzut de calorii și are unele beneficii pentru sănătate, în special pentru rinichi.

