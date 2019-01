David Callisch, propietarul apartamentului din San Jose, California, este de părere că cele două pisici, Louise şi Rina, sunt chiriaşii ideali.

„Nu consumă alcool. Nu fumează. Nu dau volumul tare la muzică,” a declarat Callisch pentru postul de televiziune ABC7. În plus, acestea nu întârzie niciodată cu plata chiriei, în valoare de 1.500 de dolari.

Cele două feline răsfăţate, numite după personajele dintr-un desen animat, trăiesc într-un apartament care include o toaletă echipată complet, un sistem Apple TV şi un sisal. Locuinţa nu are bucătărie, dar are destul spaţiu pentru depozitarea pungilor cu mâncare pentru pisici. „E ciudat, nu-i aşa? Nu am plănuit să se întâmple asta," a...