Cele mai noi soluții de la Brinel si Cisco pentru respectarea normelor GDPR prezentate la Cluj Connecting Day

“Obiectele se conecteaza la internet, robotii ne preiau munca repetitiva, sistemele expert ne evalueaza si ne prezic reactiile... Si noi? Noi, oamenii, ce facem? Invatam sa ne adaptam din mers, invatam cum sa ne protejam datele private sau critice, lasam rutina masinilor, dar pastram inovarea si bucuria de a trai! In esenta asta e menirea noastra. Sa punem tehnologia in slujba dumneavoastra, pentru a avea timp si sa va bucurati de viata,” a declarat Marcel Borodi, CEO BRINEL, in cadrul celei mai recente editii a Cluj Connecting Day, eveniment traditional organizat de BRINEL in parteneriat cu Cisco Romania.... citeste mai mult

acum 38 min. in IT&C, Vizualizari: 33 , Sursa: Agora in