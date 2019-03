Botoşănenii pot alege unul dintre următoarele filme pe care să le vizioneze alături de familie sau prieteni: Regele plajei, Hotel Mumbai, Us, Touch me not, Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne?, Faci sau Taci, Păsări călătoare.



Cinefilii botoşăneni pot vedea în avanpremieră comedia The Beach Bum (Regele plajei).



Noul film al lui Harmony Korine (Spring Breakers), cu Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Martin Lawrence, Zac Efron, Jonah Hill, spune povestea lui Moondog, un poet vagabond care își trăiește viața după propriile sale reguli, care implică droguri, alcool și femei, și care visează să scrie... citeste mai mult

