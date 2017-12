Cele mai inspirate mesaje de Anul Nou pe SMS

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Lista mesajelor care pot fi trimise prin SMS în seara de Anul Nou este foarte lungă, am făcut o selecție a celor mai inspirate mesaje. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Anul Nou este la usa, asa ca tine minte: viata-i scurta! Incalca regulile, pune-ti intrebari, iarta repede, iubeste cu adevarat, razi fara retinere, si nu regreta nimic din ce te-a facut sa zambesti sau sa simti. La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. In Noul An fie-va doldora in buzunar gologanul, Si de cel mai bun vin plin paharul, Toate sa va reuseasca, Sa va doara doar la basca! La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou prin SMS. Fără fiţe, fără poante,... citeste mai mult

