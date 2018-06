Oferta de pelicule este diversificată şi aduce botoşănenilor filme pentru toate gusturile.



Printre filmele ce vor fi difuzate zilele acestea se regăsesc: Sicario: Day of the Soldado, Ocean’s : Jaf cu clasă, Love Simon (Cu drag, Simon), Dovlatov, Loving Pablo etc.



Avanpremiera Sicario: Day of the Soldado este în regia lui Stefano Sollima și îi are în rol principal pe actorii: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Matthew Modine.



"Sicario 2: Soldado" deschide cel de-al doilea capitol. În războiul drogurilor nu există reguli, iar în momentul în care cartelurile mexicane au început să infiltreze teroriștii în... citeste mai mult

