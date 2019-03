Cele mai importante turnee de tenis din lume

Turneele de tenis din intreaga lume au la baza doua categorii: masculin (ATP), respectiv feminin (WTA). Circuitul ATP (Association of Tennis Professionals) include mai multe turnee, clasificate dupa cum urmeaza:

turnee de Grand Slam. Cele mai tari intreceri, la finalul carora castigatorul se alege cu premii consistente in bani si 2000 de puncte in clasamentul ATP. Avem in acest sens patru turnee de mare slem, si anume: Australian Open, Wimbledon, Rolad Garros si US Open.

turneele Masters. Pe locul 2 in materie de premii, dar si ca numar de puncte. Invingatorul se alege cu 1000 de puncte!

