Cele mai frumoase staţiuni din Spania: Las Palmas de Gran Canaria Insula Gran Canaria are unul dintre cele mai mari oraşe din Spania. Las Palmas de Gran Canaria se află pe coasta de sud a insulei şi este una dintre cele mai frumoase staţiuni din Spania. Las Palmas are un aer continental îmbinat cu o combinaţie eclectică de alte culturi, inclusiv africană, chineză şi indiană. Taxiurile, bulevardele pline de viaţă, barurile şi portul înfloritor dau energia acestui oraş, care este al nouălea cel mai mare din Spania.

Insula are mai multe tipuri de peisaje, inclusiv maiestuoase dune de nisip, munţi cu trasee de ciclism şi o lume subacvatică dens populată.

