Anul acesta au fost înscrise în concurs 150 de cărţi concepute, publicate sau tipărite în România şi Republica Moldova în ultimul an. Dintre acestea, 33 de titluri au fost desemnate finaliste şi doar 13 vor fi premiate în cadrul vernisajului din noiembrie.

Cărţile finaliste vor face parte dintr-o expoziţie itinerantă în ţară şi în străinătate şi, de asemenea, vor reprezenta România în competiţia internaţională de design de carte Best Book Design from All Over the World, care va avea loc la Leipzig în perioada 21-24 martie 2019.

Juriul a avut anul acesta libertatea de a stabili numărul de premii şi... citeste mai mult

