E adevarat ca toti mai spunem din cand in cand cate o minciuna nevinovata. Insa pentru vedete lucrurile stau altfel. Intotdeauna vor sa ne faca sa credem ca nu fac mari eforturi pentru a arata excelent si in plus ne recomanda tot felul de tratamente,...

AcasaTV, 21 Martie 2012