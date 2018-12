Din cauza lipsei donatorilor, momentan se oferă spitalelor doar 450 de unităţi sanguine pe zi, faţă de necesarul de 900, potrivit unui comunicat al Centrului medical Provita. Motivul de a dona sânge pare unul atat de banal: ajută la salvarea vieţilor. De fapt, se estimează că, la fiecare două secunde, cineva are nevoie de sânge. Deoarece sângele nu poate fi fabricat în afara corpului şi are o durată de valabilitate limitată, nevoia de sânge este permanentă, putând fi satisfacută doar prin prezenţa continuă a unui număr suficient de donatori care sunt dispuşi să îşi sacrifice o parte din timp pentru a salva vieţi.

