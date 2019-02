Cele mai comune cinci fantezii amoroase!

Cercetările au avut loc pentru noua sa carte ”Tell Me What You Want”. În interviuri, el a întrebat oamenii despre viaţa lor sexuală şi fanteziile pe care aceştia le au. Iată cele mai coumune fantezii:

1. Sex în trei. În topul listei 89% dintre cei intervievaţi au spus că visează să facă parte dintr-un act sexual cu alţi 2 oameni. Psihologul a constatat de asemenea că bărbaţii au au avut ca fantezia sexul cu două femei, în timp ce femeile heterosexuale nu au arătat preferinţa pentru sexul partenerilor.

Continuarea pe clicksanatate.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de... citeste mai mult

ieri, 22:07 in Life, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in