Cele mai căutate locuri de muncă în luna ianuarie a acestui an au fost în domenii precum transporturi, finanţe-contabilitate, inginerie şi vânzări, potrivit unui studiu realizat de o platformă online de recrutare.

Deşi începutul de an este în mod tradiţional uşor mai greoi pentru angajatori, volumul de aplicări la joburi este mai mare decât în alte perioade din an, luna ianuarie aducând pe această platformă un plus de 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai multe căutări în luna ianuarie au fost în domenii... citeste mai mult

acum 52 min. in Actualitate, Vizualizari: 12 , Sursa: Jurnalul National in