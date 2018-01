Cele mai bune surse de vitamina E

Alunele Au 24,9 miligrame de Vitamina E la 95 de grame. Sunt foarte generoase în conţinutul de vitamina E. sunt, de asemenea, foarte bogate în fibre şi reglează orice problemă digestivă. Chiar şi laptele de alune are multă vitamina E. Untul de arahide are 23,3 mg de vitamina E la o porţie de 258 de gr. deşi foarte caloric, untul de arahide conţine şi fibră. E bogat în magneziu şi are grăsimi bune.

Alunele de pădure Au 17,3 mg la 115 g. Bogate în vitamina B şi folaţi, magneziu, calciu şi potasiu. Se pot adăuga în orice fel de salate.

Seminţele de floarea soarelui au 15,3 mg la 46 de g.... citeste mai mult

ieri, 17:34 in Sanatate, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in