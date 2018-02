Iata in continuare cele mai bune remedii pentru buze crapate, pe timp de iarna.

Exfoliere pentru buze crapate

Exfolierea este foarte importanta, insa sunt de evitat procedeele chimice care pot dauna. Poti incerca, insa, ingrediente naturale precum unul de shea sau uleiul de cocos, in care sa adaugi cristale de zahar brun. Mai poti adauga in “tratament” fructe zdrobite si uleiuri esentiale.

Masca pentru buze crapate

Pentru rezultate uimitoare, incearca aceasta masca de noapte. Ai nevoie de miere organica, unt de cacao, ulei de masline. Amesteca ingredientele pana cand ajung... citeste mai mult

ieri, 23:12 in Sanatate, Vizualizari: 37 , Sursa: Realitatea in