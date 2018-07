Vrei sa stii care sunt cele mai bune neveste ale zodiacului?

Ianuarie

Nevasta Capricorn: Este foarte incapatanata, dar si cea mai organizata. Poate parea rece si fara inima, insa este foarte protectoare si iubitoare.

Nevasta Varsator: Este foarte independenta, desi cateodata are nevoie de sot ca sa-i rezolve unele probleme. Are momente cand vrea sa fie singura si abia daca ii scoti o vorba din gura.

Februarie

Nevasta Varsator: Are tendinta de a purta pantalonii in relatie. Este autoritara si ii place sa detina controlul. Ofera si afectiune, dar intr-un mod discret. In schimb este foarte onesta si loiala.

