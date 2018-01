Cele mai bune glume dupa demisia lui Tudose: “Premierul Japoniei se va intalni cu omologul sau roman Yaspaga Shidute”

In aceasta saptamana Liviu Dragnea si-a dat jos cel de-al doilea Guvern, generand o instabilitate politica in Romania, cum de mult nu s-a mai vazut. Desi, in prezent Romania este intr-un mare ca*at, acest lucru putand fi observat foarte usor in facturile si cosurile de cumparaturi ale romanilor pentru care se plateste tot mai mult, acestia mai au puterea sa faca glume pe seama acestei situatii.

Dupa sedinta de luni seara a Comitetului Executiv a principalului partid de guvernamant, premierul Mihai... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Info Braila in