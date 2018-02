Cele mai bune domenii in care sa incepi o afacere noua Nu este suficient sa ai idei bune, trebuie sa le transferi acolo unde exista oportunitati. In business, domeniile castigatoare anul acesta par sa fie serviciile medicale, programele de dezvoltare personala si well-being, cafenelele on-the-go, comertul online, constructiile si afacerile imobiliare.

IT-ul nu mai este cea mai interesanta industrie pentru antreprenori, nici macar in Statele Unite, unde studiile arata ca industriile cu cea mai rapida crestere acum sunt retailul, constructiile si serviciile guvernamentale. Potrivit companiei de... citeste mai mult