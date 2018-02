Cele mai avantajoase credite de nevoi personale la inceput de 2018

La inceput de 2018 dobanzile sunt in usoara scadere, comparand cu sfarsitul lui 2017 cand ROBOR era la maximul ultimilor trei ani (2.20%)

In luna februarie ROBOR la 3 luni este in scadere, situandu-se la valoarea de 1.97%. Desi dobanzile pentru creditele de nevoie personale din luna februarie sunt calulate la aceasta valoare, e bine de stiut ca atat ROBOR la 3 luni cat si ROBOR la 6 luni sunt in crestere din cauza deciziei BNR de a majora dobanzile de politica monetara la nivelul de 2.25% pe an, de la 2% pe an. In consecinta, in perioada urmatoarea creditele in lei se vor scumpi, insa... citeste mai mult