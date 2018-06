Sâmbătă, seria spectacolelor s-a deschis la Muzeul de Istorie, de la ora 17:00, cu Bring your own SSIP in Romania, o producţie a companiei coreene HaVokA Project care abordează teme sociale şi personale într-o societate care îşi caută permanent echilibrul.

De la ora 19:00, în Sala Mare, Antigona, de la Teatrul Al. Davila din Piteşti, un titlu pus în scenă chiar de Mc Ranin. Miza a fost mare cu un astfel de personaj din tragedia antică într-un astfel de festival precum Babel.

În Piaţa Mihai Viteazul, Django a însufleţi din nou atmosfera, în timp ce o altă Antigonă, venită tocmai din Coreea de Sud, a companiei Tot... citeste mai mult

