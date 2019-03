Biroul Electoral Central a respins, joi, alianța USR-PLUS, scrie b1.ro.

Astfel, cele două formațiuni politice sunt obligate să intre în alegeri separat. Motivarea BEC a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice.

Anunțul a fost făcut chiar de către reprezentanții celor două partide. Aceștia apreciază că respingerea formării alianței stă la baza împiedicării participării la alegerile din acest an, atât a USR, cât și a PLUS.

”Biroul Electoral Central (BEC) a decis astăzi în mod abuziv respingerea cererii de înscriere în competiția electorală a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile... citeste mai mult