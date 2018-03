Vineri, 30 Martie, 09:27

Gică Hagi (53 de ani) a vorbit despre dorințele pe care le mai are legate de fotbal și anunță că-și pregătește revenirea la naționala României.

"Mai am două dorințe: Vreau să antrenez un club mare, să câștig în Europa, și o echipă națională. Voi munci să se împlinească și vom vedea ce va fi. Am o experiență, am ieșit campion la juniori, la seniori, ce pot să fac mai mult?

Am discuții, sunt dispus să încerc o experiență la o echipă competitivă, una bună, care să facă performanță, să câștige", a spus Hagi la TV Digi Sport.

"La naționala României mă voi... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Gazeta Sporturilor in