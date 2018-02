Explozia a avut loc în jurul orei locale 19 (21, ora României), pe o stradă din centrul oraşului britanic Leicester. În urma deflagraţiei, mai multe clădiri au fost distruse.

”Serviciile de Urgenţă se ocupă de problemă după ce au fost sesizate de o explozie masivă care a distrus o clădire”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Potrivit serviciului local de Ambulanţă, toate cele patru persoane rănite au fost transportate la spital.

Autorităţile nu au stabilit cauzele producerii exploziei, iar persoanele aflate în clădirile din apropiere au fost evacuate.



