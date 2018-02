Cel puțin 17 oameni au murit, după ce au fost îngropați de vii de o grămadă uriașă de gunoi în Mozambic.

Maldărul de gunoi s-a prăbușit peste șapte case, în cartierul Hulene, al capitalei Maputo. Autoritățile se tem că în curând ar putea descoperi și mai multe trupuri neînsuflețite sub grămada prăbușită.

Familiile care locuiesc în zonă au fost nevoite să își evacueze locuințele, de teamă să nu se repete incidentul. Tragedia a avut loc la ora locală 03.00, scrie The Independent.



