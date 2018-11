Bilantul seismului din Taiwan a ajuns la cel putin 14 morti si 475 de raniti Cel putin 14 oameni, inclusiv o fetita de zece zile, au murit, iar alti 475 au fost raniti in urma cutremurului de 6,4 grade produs in cursul noptii de vineri spre sambata in...

9am, 7 Februarie 2016