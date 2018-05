Cel putin 11 morti si 41 de raniti in atacuri asupra unor biserici din Indonezia/ VIDEO Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata si alte 41 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP.

