1989, ultimul an al dictaturii comunist-naționaliste în România începea mohorât și tern, dar urma să aibă un sfârșit nesperat deși așteptat. Sângeros final de an, e drept, dar aducător de încredere și deschizător de drumuri pe care românii nu le vedeau decât în vise.

Au trecut 30 de ani, iar 2019 a început luminos, cu focuri de artificii și urări zâmbărețe și zâmbitoare. Finalul lui 2019 nu ar trebui să ne aducă prea mari surprize. Dar, din păcate, nu va fi deloc un an ușor și nici unul frumos, decât în măsura în care vom reuși să ne oferim asta în intimitate. În ceea ce privește viața publică, 2019 va fi un an... citeste mai mult