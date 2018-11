Potrivit specialistilor, ar trebui sa renuntam la ideea spalatului pe dinti in fata oglinzii, seara, inainte de a ne duce la culcare.

Conform noilor studii, este indicat sa facem acest lucru in intuneric, deoarece, expunandu-ne la lumina becurilor din baie, in momentele de dinaintea odihnei, ii transmitem corpului nostru senzatia ca ar trebui sa ne pregatim de activitati noi si nu ca am avea nevoie de relaxare, noteaza Science Alert, citat de Naturpedia.ro.

Folosirea luminii artificiale, atat pe parcursul

