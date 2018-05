Crassula – este o planta care atrage banii in casa. De aici si denumirea populara de Copacul Banului. Conform traditiei Feng Shui este suficient doar sa aduceti in casa aceasta planta pentru ca situatia financiara sa se imbunatateasca. Avem toate motivele sa luam aminte la aceasta informatie.

Se zice ca daca gandesti pozitiv, atunci ti se vor intampla doar lucruri pozitive. Totodata, este binevenit sa materializati gandurile bune in fapte, care sa va aduca aminte de dorintele dvs. Toate astea, cel mai probabil, va vor aduce schimbari pozitive in viata.

Culoarea placuta a frunzelor Crassulei... citeste mai mult