Cum atunci banii, 100.000 de lei, erau alocati in buget pentru studiul de fezabilitate, consilierii ii cereau sa dea drumul la intocmirea documentatiei in speranta obtinerii de bani europeni, scrie Business Magazin.

Idolu si Geana chiar i-au inmanat primarului si un memoriu tehnic in care au trecut si locul gasit de ei, pe drumul spre Jimbolia, loc in care se putea ajunge usor cu masina ori cu troleibuzul 13.

Atunci, pentru ca nu a fost ideea lui, Nicolae Robu n-a vazut cu ochi buni propunerea alesilor.

„Atunci cand faci o investitie atat de mare, trebuie sa ai in vedere toate aspectele ce tin de ea si de exploatarea ei... citeste mai mult