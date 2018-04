Miercuri, 11 Aprilie, 21:59

Ianis Stoica (15 ani), fiul lui Pompiliu Stoica, a debutat deja pentru echipa mare a celor de la FCSB și dezvăluie că a refuzat-o pe Bayern Munchen pentru a continua la roș-albaștri. Bavarezii fuseseră impresionați de calitățile lui după ce l-au urmărit la un meci de juniori.

"Am jucat un meci cu Bayern Munchen şi a urmat un interes al lor, dar am ales Steaua în loc de Bayern. Asta şi pentru că ştiam că am şanse mult mai mari aici.

Într-un an şi jumătate cred că pot fi titular! Simt că pot... citeste mai mult