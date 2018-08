Cel mai tanar castigator al Loteriei FIDELIS 2016 are 24 de ani, cel mai in varsta 88. Unul dintre castigatori are un singur titlu de stat La sediul Ministerului Finantelor Publice, a avut loc extragerea catigatorilor Loteriei Programului FIDELIS, editia 2016.

Alegerea acestora s-a facut electronic, sub supravegherea unei comisii formata din 5 membri. Pentru bonusul de dobanda in valoare de 1.000 de lei, s-au calificat 19.737 de investitori persoane fizice, inregistrati in evidentele Depozitarului Central, la 27... citeste mai mult