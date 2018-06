Cel mai slab leu din istorie fata de euro si cel mai mare ROBOR al ultimilor aproape 4 ani Banca Nationala a Romaniei a anuntat, astazi, un nou curs maxim istoric pentru euro: 4,6695 lei, in crestere cu 0,08% (+0,0035 lei) fata de ieri.

In ceea ce priveste cursul de schimb al dolarului american, acesta a crescut si mai mult cu 0,42% (+0,0170), la 4,0518 lei. Gramul de aur s-ieftinit la 164,6160 de lei, de la 165,062 lei. La randul lui, francul elvetian s-a apreciat la 4,0627 lei, de la 4,0467 lei, ieri. Idicele ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, marti, la 2,95% pe an, de la 2,93%,... citeste mai mult