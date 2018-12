Cel mai slab fundaș de la FCSB

FCSB a pierdut lamentabil pe terenul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, iar Bogdan Planic a fost „mitraliat” de Gigi Becali. Fundașul sârb recunoaște că toată echipa a jucat prost, iar astfel se explică și rezultatul. În plus, terenul înghețat le-a dat mari bătăi de cap oamenilor lui Nicolae Dică.

„Așa cum ați văzut, nu am jucat prea bine. În prima repriză am jucat prost, am luat două goluri. A venit acel penalty și era greu de la 3-0, așa că apoi am înscris două goluri, am încercat și golul 3, dar nu am reușit. E prima dată când primim 4 goluri, nu știu ce să zic. Cu siguranță nu... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Salajeanul in