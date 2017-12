Comunitatea pariorilor din România ne-a pregătit analizele celor mai interesante 4 meciuri din acest sfârşit de săptămână; sâmbătă avem Manchester City vs Tottenham Hotspur şi CSU Craiova vs CFR Cluj, iar duminică Lyon vs Marseille şi FCSB vs FC...

Pro Sport, 15 Decembrie 2017