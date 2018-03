Rimac Concept One, lansată în 2013, e o maşină electrică cu două locuri, al cărei motor dezvoltă o putere de 1073 cai putere şi care accelerează de la 0–100 km/h, în 2.8 secunde.

Rimac C_Two dezvoltă 1914 cai putere, atinge viteza de 300 de km/h în 11.8 secunde, iar viteza sa maximă e de 412 Km/ h.

Dacă specificaţiile prezentate de compania Rimac sunt corecte, C_Two e mai rapid şi decât Roadster de la Tesla, despre care Elon Musk afirmă că este “fastest production car ever made”.

Automobilul are patru motoare electrice...

