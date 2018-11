Cel mai modern și performant Planetariu din Sud-Est-ul Europei se află la Pitești! Noul sistem de proiecție pentru planetariu are o rezoluție de 4K UHD, iar echipamentele sunt de ultimă generație, tehnologia aparținând începutului de an 2018. Săptămâna aceasta a avut loc inaugurarea oficială, în prezența conducerii Consiliului Județean Argeș, instituție care a finanțat integral proiectul.

,,Celor care, de astăzi înainte, ne vor întreba ce ar fi demn și interesant de vizitat în Pitești, le mai putem spune un lucru: puteți vizita cel mai performant Planetariu din Sud-Est-ul Europei. Mă bucur că am putut finaliza acest proiect finanțat în totalitate de către Consiliul Județean Argeș. Am... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Bitpress in