Cel mai mare import de energie din istorie

România a importat sâmbătă noaptea cea mai mare cantitate de energie electrică din istoria sa, cu 31 de MW peste precedentul record, de 1.903 MW, înregistrat pe 20 decembrie 2018. Asta în condiţiile în care consumul de 8.780 MW se afla sub maximul de 9.400 MW, iar mai multe zeci de linii de medie tensiune din toată ţara au picat în urma fenomenului de „ploaie îngheţată”. Preţul pentru energia livrată week-end-ul trecut a fost stabilit la 650 lei/MWh, cu numai 30 de lei sub maximul istoric din februarie 2017. Cantitatea de 1.934 MW a fost cu doar 366 MW sub capacitatea maximă de transport disponibilă pentru import, de 2.300 MW, arată profit.ro. Importurile istorice au fost... citeste mai mult