Cel mai mare cros pentru Epilepsie ia startul in Romania TELEPILEPSY – reteaua de telemedicina in epilepsie in Romania, organizeaza cel mai mare cros pentru epilepsie din tara noastra. Evenimentul se va numi „Epilepsy Challenge” si se va desfasura in 10 orase din Romania.

Mai multe despre eveniment, afectiune, epilepsie Social citeste mai mult

azi, 00:40 in Social, Vizualizari: 29 , Sursa: 9am in