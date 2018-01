Angajaţii Atos IT au votat noua variantă a contractului colectiv de muncă propus de grupul francez şi au anulat greva.

Angajaţii Atos IT Solutions and Services, subsidiara locală a grupului francez cu acelaşi nume, unul dintre cei mai mari integratori de soluţii IT din Europa şi unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de software şi servicii de IT, au acceptat noua variantă a contractului colectiv de muncă propusă de patronat şi au anulat planurile de a intra în grevă.

