Cel mai mare accelerator din lume investeste in startup-ul romanesc The Pole Society

Prima ediție a acceleratorului Techstars Dubai, un program care se concentrează pe zona de Smart Cities, realizat de Techstars împreună cu Ginco, a selectat proiectul românilor de la The Pole Society. Techstars este unul dintre cele mai selective acceleratoare la nivel global, sub 2% dintre aplicanții la program fiind admiși. Proiectul The Pole Society constă într-o platformă inteligentă dedicată campaniilor publicitare desfășurate în mediile Digital Out Of Home (DOOH).

Compania condusă de Bogdan Savonea (foto) a obținut finanțare de la Techstars și Ginco, unul dintre cele mai mari grupuri... citeste mai mult