Prima aeronava cu indicativul 777X a fost dezvăluită pe 13 martie angajaţilor Boeing din Everett, Washington, chiar în hangarul folosit pentru asamblarea finală a fuselajului, informează CNN. Evenimentul a fost redus în ce priveşte promovarea companiei, în semn de respect faţă de victimele accidentului din Etiopia. Cu o lungime de 76,8 metri, noul 777X este mai lung decât fratele său, Boeing 777-300ER, care măsoară 73,9 metri lungime. Noul model are cu 1,44 metri mai mult decât cel mai lung model Airbus, A340-600, care măsoară 75,36 metri. Zborul de inaugurare al noului Boeing 777X este programat pentru finalul acestei primăveri. Boeing unveiled the new 777X... citeste mai mult