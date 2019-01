Sonda New Horizons aparţinând agenţiei spaţiale americane NASA a survolat marţi cel mai îndepărtat obiect ceresc studiat vreodată de om, a anunţat Alan Stern, directorul ştiinţific al misiunii.

"Du-te New Horizons!", a exclamat Stern, în timp ce echipa sa aclama în laboratorul de fizică aplicată Johns Hopkins, în Maryland, pentru a marca momentul în care, la 05:33 GMT, New Horizons şi-a îndreptat camerele spre Ultima Thule, vestigiu îngheţat de la formarea Sistemului Solar, relatează AFP.... citeste mai mult