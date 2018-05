Cel mai in voga artist al momentului vine in Romania!

Maitre Gims, artistul congolez care a dat peste cap topurile muzicale din intreaga lume, vine pentru prima data in Romania! Pe 22 iunie, la Arenele Romane, vom avea parte de un super show in care hiturile ”Bella” si ”Mi Gna”, ascultate pe toate radiourile si in toate cluburile din Romania vor fi vedetele serii.

Autor, compozitor, producator si cantaret, Gims provine dintr-o familie de muzicieni. Tatal si unul dintre frati fac parte din cate un band, iar ceilalti doi frati ai sai sunt rapperi pe cont propriu.

Pe numele lui real Gandhi Djuna, Maitre Gims s-a nascut pe 6 mai 1986 in Kinshasa,... citeste mai mult