Cel mai ieftin automobil electric va fi produs in Romania Chiar daca Romania nu se regaseste printre acele tari in care popularitatea masinilor electrice a crescut peste noapte, se pare ca exista anumiti oameni care si-au facut planuri marete in acest sens. Mai multi intreprinzatori din Maramures au pus pe picioare un proiect numit GTG – GoTechGreen, proiect care isi propune sa aduca pe piata cel mai ieftin automobil electric. Automobilul este destinat traficului urban, beneficiind de o autonomie care i-ar permite doar transportul in mediul urban pe distante nu prea mari. Proiectul este intr-un stadiu incipient in acest... citeste mai mult

azi, 16:29 in Auto, Vizualizari: 38 , Sursa: Manager in