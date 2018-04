Cel mai greu pas in afaceri: castigarea primului client! Ati demarat o afacere. Aveti un produs sau un serviciu de vanzare. Si vreti sa va convingeti clientii ca ceea ce le oferiti este util, perfect functional, usor de utilizat si are pretul corect. Problema e ca n-o sa puteti niciodata sa-i convingeti (sau sansele sunt foarte mici) daca nu indepliniti in prealabil o anumita conditie. Despre ce este vorba?

Conditia de baza este ca dvs. insiva sa fiti convins ca ceea ce oferiti este intr-adevar util, perfect... citeste mai mult