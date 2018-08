In Mures, un sofer de 25 de ani a bagat in mormant doi tineri - o fata de 17 ani si prietenul ei, tot de 25 de ani. Cei trei erau pasageri in aceeasi masina. Intr-o curba, soferul a pierdut controlul si s-a infipt cu autoturismul intr-un cap de pod,...

A1, 8 Ianuarie 2012