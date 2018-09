Barbatul a facut o solicitare la Judecatoria Iasi prin care vrea sa primeasca nu mai putin de 108.000 lei, dupa ce a ajuns in spatele gratiilor pentru ca a violat si filmat patru minore • Acesti bani reprezinta daunele pe care le solicita pentru ca sta cazat in conditii inumane in Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi • “Sunt supus unui tratament degradant”, sustine Malageac

Mircea Malageac, de 50 ani, a fost arestat de judecatorii ieseni la scurt timp dupa ce faptele sale au fost prezentate detaliat de reporterii BZI. A fost condamnat la executarea unei pedepse de 14 ani si zece luni de inchisoare pentru pornografie infantila si viol, fiind gasit vinovat pentru... citeste mai mult