Mai multi pusti din Botosani si-au vazut indeplinit visul de a fi alaturi de familie in acest an, iar bucuria li s-a citit pe fete atunci cand si-au luat in brate parintii. Alina, in varsta de 12 ani, si Petrica, fratele ei, cu doi ani mai mare, au...

Botosaneanul, 27 Decembrie 2016