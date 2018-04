In numele diplomatiei politice, reprezentantii SUA la prezidentiale primesc mereu cadouri din intreaga lume, din partea conducatorilor tuturor tarilor. De la bijuterii si carti unicat, pana la masini sau ceasuri de colectie, toti presedintii Americii au avut placerea de a se bucura de astfel de cadouri anuale.

Obama, spre exemplu, a primit in timpul mandatului sau un set de butoni pentru camasa, alaturi de cateva bijuterii pentru prima doamna, in valoare de peste 80.000 de dolari.

Insa, pe aceasta lista a cadourilor... citeste mai mult